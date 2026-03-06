「右脚の肉離れ」で別メニュー調整中の阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が６日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎」で行われたファーム全体練習で、左翼の守備位置に就き、打球の捕球練習を行った。佐野、百崎のフリー打撃中に左翼の位置に就き、外野まで飛んできた打球を捕球。工藤隆人２軍外野守備走塁コーチから身ぶり手ぶりで指導を受けながら、約１０分間打球を追いかけ、外野守備の感覚