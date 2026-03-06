1次リーグ初戦の台湾戦前、フリー打撃で10本の柵越え■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は6日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次リーグC組のチャイニーズ・タイペイ戦の前に打撃練習を行った。大谷の力強いスイングに超満員の東京ドームは騒然となった。大谷は東京ドームの看板を越える打球を放つなど、21スイングで10本の柵越え。