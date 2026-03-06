香川県は高松空港を発着する香港線について、4月13日以降、現在の週7便から週4便への減便を発表しました。 運航会社の香港エクスプレス航空は理由について、「市場動向および運航効率を踏まえた路線の見直し」と説明しています。 これを受け県は、早期のデイリー運航に向け取り組みたいとしています。