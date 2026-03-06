侍ジャパンのチャイニーズ・タイペイ戦は19時開始予定■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦に臨む。試合前練習のため、大谷翔平投手（ドジャース）がグラウンドに姿を見せると大歓声があがった。待ち侘びた日本の“開幕戦”。世界中のヒーロー、大谷がグラウンドに姿を見せると