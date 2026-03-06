３月５日に開催されたプレミアリーグの第29節で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスが低迷する名門トッテナムと対戦。３−１で快勝を収めた。34分に先制を許したパレスは、40分にイスマイラ・サールのPKで追いつくと、その場面で相手DFミッキー・ファン・デ・フェンが退場したことで数的優位になったのを追い風に、前半アディショナルタイムに２点を追加。一気にリードを広げた。ダブルボランチの一角でフル出場した鎌田も