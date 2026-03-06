川西町によりますと、６日の午後１時５０分ごろ、山形県川西町玉庭地区の松尾神社付近で、クマの目撃情報がありました。 【写真を見る】川西町でクマ目撃近くには神社や住宅町が注意呼びかけ（山形） 町は、近くにまだクマが潜んでいる可能性があるとして、注意を呼びかけています。