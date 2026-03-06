柏レイソルは３月６日、東京国際大に所属する古谷柊介の2027年からの加入内定を発表。背番号は「30」に決まった。古谷は21歳のMFで、ロス五輪世代の有望株。柏レイソルA.A.TOR'82、日体大柏高を経て東京国際大に進学し、今年１月にはU-23日本代表（実質、ロス五輪世代のU-21代表）の一員として、U-23アジアカップに出場。大会では３試合連続ゴールを挙げるなど躍動し、チームの優勝に大きく貢献した。初の大舞台で存在感を示し