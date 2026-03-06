サッカーは競争の中で、技術も戦術も体力もメンタルも向上する。はっきりと言えば、高いレベルでは教えられることなど限られている。ライバルやパートナーとなる選手との切磋琢磨で技量は増すのだ。「自分は誰にもサッカーを教えられていない」かつて、リオネル・メッシはそう語っていた。教えられてたどり着けるレベルはたかが知れている。力のある敵や味方と出会ったからこそ、ポテンシャルが引き出されるのだ。すなわち、