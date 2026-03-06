3月6日午後、静岡県浜松市の共同住宅で火事があり、延焼中です。 【写真を見る】火事があった浜松市の共同住宅 6日午後4時過ぎ、浜松市中央区曳馬（ひくま）で「火事です。1階が燃えています」と複数の通報が消防に入りました。 消防によりますと、現場は共同住宅で火元は1階とみられ、消防が消火活動にあたっています。 この火事で70代の男性と50代の女性がけがをして、病院に運ばれました。 消防が現在も消火活動を続けてい