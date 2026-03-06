北海道登別市の「のぼりべつクマ牧場」で、2025年に生まれた子グマがデビューした。子グマ牧場を見学中の登別市初代ナビゲーター姫子さん○子グマたちが第2牧場デビュー登別温泉の山あいにある同牧場は、北海道を代表する野生動物・エゾヒグマに出会える観光施設。牧場は通称「クマ山」と呼ばれる標高約550メートルの四方嶺の山頂にあり、現在約70頭のヒグマが暮らしている。敷地内からは、透明度の高い倶多楽(クッタラ)湖を望む雄