広島・森翔平投手（28）が7日の中日戦（マツダ）に先発する。6日はマツダスタジアムでの全体練習に参加。キャッチボールやランニングなどで調整した。「カウントのつくり方や攻め方は、（シーズンでも）数多くやる相手なので、しっかり見ながらやっていきたい」開幕カードの相手との対戦を前に、手の内隠しながら打者の反応も見ていく構えだ。前回2月28日の楽天戦は4回無安打無失点と完璧な投球を披露。それでも現状、開幕ロ