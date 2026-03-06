日本中学校体育連盟（日本中体連）は6日の理事会で、2026年度から全国中学校体育大会（全中）の陸上競技について暑熱対策で気温が高くなる時間帯を避け、午後3時から7時の間に行うことを決めた。26年度の陸上は8月に山口市で実施される。近年は夏場に全国的な猛暑が続き、スポーツ大会で熱中症から選手を守るための対策が急務となっている。大会規模を縮小するため、27年度から男女400メートルリレーと男子3000メートルを廃止