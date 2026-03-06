◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）日本の初戦相手となる台湾・曾豪駒監督が試合前会見に臨み、「まずは今日の試合にいかにして勝つか、他のことはその後に考えていきたい」と必勝を期す構えを見せた。台湾は初戦のオーストラリア戦で主力2人が負傷。指揮官は「始まった直後に2人がケガしたのはモチベーション、戦力においてもダメージがある。困難な中で乗り越える意気込みを持ち、この後勝てる