2月27日に名古屋市熱田区の路上で発生した強盗事件について、被害に遭ったと申告した37歳の男性のウソだったことが分かりました。熱田区三本松町で2月27日夜、路上で2人組の男に拳銃のようなもので脅され現金26万円が入った封筒を奪われたとして、派遣社員の男性(37)が交番に駆け込んでいました。男性の説明では、外国人風の男に「ギブミーマネー」などと言われたとされていましたが、防犯カメラの捜査や男性本