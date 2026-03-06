緊迫するイラン情勢を受け、トヨタが中東向けの生産台数をおよそ2万台減らすことが分かりました。関係者によりますと、トヨタ自動車は、日本から中東に輸出するランドクルーザーやRAV4などの生産を、3月末にかけておよそ2万台減らす計画を取引先に伝えたということです。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃などで中東情勢が悪化し、海上輸送の要でもあるホルムズ海峡の航行に影響が出ていることなどを受