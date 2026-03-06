ニールメッドは3月4日から、「花粉症と戦え!期間限定POPUPイベント『サイナス・リンスLab.』」を渋谷スクランブル交差点前/三千里跡地で開催している。サイナス・リンスLab.○鼻うがいによる花粉・ウイルス対策「鼻うがい」は、生理食塩水などの洗浄液を用いて鼻腔内を洗浄し、ウイルス・花粉・細菌などの異物を洗い流す方法で、耳鼻咽喉科の治療現場でも推奨されるほか、日常の健康維持習慣としても利用者が年々増えている。イン