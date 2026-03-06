三井住友カードは3月2日、「スマホで!タッチでVisa割キャンペーン」を開始した。スマホで!タッチでVisa割キャンペーンスマホのVisaのタッチ決済とは、Visaブランドのクレジットカードを登録したスマホをお店の端末にかざすだけで支払いが完了する決済方法。サインや暗証番号が不要で、スピーディーかつ安心して利用できる。今回のキャンペーンでは、全国の対象飲食店舗で同決済を利用すると最大30%のキャッシュバックが受けられる