日本相撲協会は６日、元十両で幕下の紫雷（木瀬）の現役引退を発表した。東京・町田市出身の紫雷は、２０１４年春場所で初土俵。２２年初場所で新十両昇進を果たした。最高位は十両２枚目だった。先場所は幕下に陥落し、東同３枚目で１勝６敗と負け越し。春場所は東同２１枚目に番付を落としていた。通算成績は３１９勝２７３敗２６休だった。