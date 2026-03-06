◆オープン戦オリックス―巨人（６日・京セラD大阪）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が７日のオリックスとのオープン戦（京セラドーム）で来日初先発する。３イニングを予定しており、登板前日の６日は敵地で最終調整。「投げるチャンスがある。そこに感謝してベストパフォーマンスを出すという思いで臨みたい」と意気込みを示した。初めて足を踏み入れた京セラドームに