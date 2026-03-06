文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―3月6日（金）配信分― 番組にいただいたメール。細かい部分は違うかもしれませんが主な要旨は以下の通り。「僕は声が高くて電話だとよく女に間違われるんです。先日新しい職場で、また間違われちゃいました～！と