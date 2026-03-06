ミラノ・コルティナ五輪アルペンスキー女子滑降で転倒し、左足脛骨の複雑骨折の重傷を負ったリンゼイ・ボン（４１＝米国）が６日までに自身のインスタグラムを更新。練習を開始したことを明かした。左足切断の危機も叫ばれたほどの重傷を負ったボンは、イタリアで４度、米国で１度の計５度の手術を経て退院した。早速体を動かしており、治療後にトレーニングマットの上に寝そべり腹筋や肩を鍛える動画を投稿。最後に車いすから