メロンブックスは3月4日、通販サイトにおける商品購入時の決済手段として、新たに「PayPay」による決済を導入した。メロンブックス・フロマージュブックス通販でのすべての商品の支払いにPayPayが利用できるようになった。なお、利用できるのはPayPay残高による決済で、PayPayに登録のクレジットカード、およびPayPayデビットによる支払いは利用できない。導入を記念し、通販での決済にPayPayを利用するとお得に買い物ができるキャ