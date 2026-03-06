◆オープン戦阪神５―０ソフトバンク（６日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、来日後、初めて三塁でスタメン起用した新外国人のディベイニーついて言及した。２月の沖縄・宜野座キャンプから遊撃で練習を重ねてきた新助っ人。この日はホットコーナーを守ったが、６回に野村が放った正面のライナーを捕球できず、オープン戦初失策を記録。打撃も３打数無安打、１三振と精彩を欠き、打率１割５分４厘となった。指揮官は三塁起