ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第4話が4日に配信された。『ラブパワーキングダム2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「戻りたい……あの頃に」第4話では、前回「2ndモテVOTE」で1位となった暫定キングの格闘家・たいじゅと暫定クイーンのタレント・かのに、相手を指名して2人きりの時間を過ごせる「特別なデート権」が与えられた。これまで元AKB48でモデル兼女優・まりやと距離を縮めてきたたいじ