俳優でプロ麻雀（マージャン）士としても活躍している萩原聖人が６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。巨人とオリックスが大好きな大の野球ファンとして、この日、侍ジャパンの初戦が行われるＷＢＣに言及した。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたはＷＢＣを何で楽しみますか？」について聞かれた萩原。「初めてＷＢＣが行われるって聞いた時は興奮した