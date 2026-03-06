2026年3月21日に米海軍横須賀基地で開催を予定していたイベント「日米親善よこすかスプリングフェスタ2026」が中止されることになった。横須賀基地司令部と横須賀市が3月6日に発表した。横須賀市の発表によると、米軍側から「現在の国際情勢を踏まえ、開催が困難である」と連絡があったという。市長「この度の中止を非常に残念に思います」横須賀市公式サイトは「米海軍横須賀基地司令部から、現在の国際情勢を踏まえ、開催が困難