あさって3月8日は「国際女性デー」。女性の権利や生き方について考える日です。 鹿児島市ではきょう6日、ジェンダー平等を願い、ミモザの花が配られました。 このイベントは、県や市のほか、県内23の企業が行いました。 「国際女性デー」は、国連によって定められ、愛や感謝の意味が込められたミモザの花がシンボルとして親しまれています。 6日は、県内14か所の商業施設などでブーケが配られ、鹿児