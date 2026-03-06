鹿児島県日置市の上市来小学校が創立150周年を迎え、卒業生による記念の講演会がありました。 日置市東市来町にある上市来小学校は、全校児童21人。 150年を記念して式典が行われ、子どもたちが参加した「上小ソーラン」の演技が披露されました。 上市来小学校は明治9年に設立され、名称を変えながら150周年を迎えました。 記念の講演会があり、昭和56年に卒業した日置市消防本部の消防長・福田幸記さんが、命を守る使命