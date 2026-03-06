東南アジアのラオスを訪問して交流する中高生を募集しています。 参加者を募集しているのは、鹿児島県青少年国際協力体験事業です。 この事業では毎年、開発途上国に中高生の訪問団を派遣しています。去年の派遣先はベトナムでしたが、実行委員会によりますと、今年はラオスに派遣します。 中学生や高校生は現地でホームステイをしながら、青年海外協力隊の活動などを視察します。派遣期間は7月19日から26日までの7泊8日