カブトガニ博物館提供：笠岡市観光協会 カブトガニをテーマにした世界唯一の施設、岡山県の笠岡市立カブトガニ博物館の恐竜公園では、遊具のリニューアル工事が行われていましたが、3月14日から利用できるようになります。 当日は、リニューアルの式典が行われるため、一般の人は午前11時から利用可能だということです。 また、1990年3月16日に開館したカブトガニ博物館は、開館日に近い日曜日を無