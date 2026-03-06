奥平大兼 俳優の奥平大兼が、ドラマ「悪魔の手毬唄」（NHK BSプレミアム4K3月14日よる9時〜）に出演。金田一耕助（吉岡秀隆）が滞在する鬼首村の温泉宿「亀の湯」の長男・青池歌名雄を演じる。奥平は「このような歴史ある作品に携わらせていただけたことを光栄に思っております」とコメント。NHK金田一シリーズ第５弾となる「悪魔の手毬唄」が、前後編あわせて３時間の長編の珠玉ドラマとしてＢＳＰ４Ｋでの放送が