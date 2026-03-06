ドル買い続かず上下動、ドル円１５７．６０台＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、ややドル売りの動き。ドル円は157.90付近を高値に、足元では157.60台へと反落している。 ユーロドルは1.1602付近を安値に、1.1610台へと小反発。狭いレンジ内で方向感に欠ける値動きが続いている。 USD/JPY157.63EUR/USD1.1611