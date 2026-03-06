アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/06営業日時点＝ 大連ポリエチレン 1.22％ 大連とうもろこし 0.37％ 上海異形鉄筋 -0.03％ 上海ゴム -0.2％ 上海重油 -0.51％ 上海銅 -0.54％ ＊数値は前日比％