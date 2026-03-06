イラン情勢の悪化をうけ、木原官房長官は日本人の退避に備え、モルディブに自衛隊の輸送機1機を派遣する準備を進めていると明らかにしました。木原稔 官房長官「できるだけ速やかに輸送機1機をモルディブに向けて出発させ、モルディブで待機させる予定」政府は、早ければ明日以降、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦に滞在する日本人の輸送を行う予定で、空路が確保できている周辺国に陸路で移動後、民間の