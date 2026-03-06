◇オープン戦阪神5―0ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）阪神が甲子園“開幕”を快勝した。育成の嶋村がスタメン出場で3安打するとともに、零封リレーを演出。左翼を争う中川、高寺、浜田らも持ち味を発揮した。藤川球児監督は「いい部分が多く見られて、いい最初のゲームになったと思います」と収穫を強調した。開幕投手に指名した村上が3回2安打無失点と順調な仕上がりをアピール。藤川監督は「精度が高いボールが投