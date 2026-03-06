【7日（土）全国天気】（ポイント）・低気圧が発達・北日本は大荒れのおそれ・太平洋側は回復へ・花粉は大量飛散7日（土）は、前線を伴った低気圧が発達しながら北日本へ近づくでしょう。この影響で、北日本は日本海側を中心に雨が降り、風が非常に強まる見込みです。東北や北海道、また新潟では、最大瞬間風速が30メートルの予想となっていて、警報級の暴風が吹くおそれもあり、警戒が必要です。また北海道では雪が降り、あす夜以