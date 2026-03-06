©ABCテレビ ©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、こぶし大のコロッケやボリューム満点のカツ丼が人気のドライブインを取材しました。 兵庫県宍粟市は、面積の9割が森林という自然豊かな山あいの町。姫路と鳥取を結ぶ国道29号を進むと、ちょっとレトロな看板が現れます。それが「ドライブインオアシス」。オー