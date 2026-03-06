◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第2日（2026年3月6日沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）17位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（22＝大東建託）が大会コースレコードに並ぶ62をマークし、通算11アンダーで単独首位に浮上した。単独首位で出た永井花奈（28＝ServiceNow）は68で回り9アンダーで2打差2位につけた。菅楓華（20＝ニトリ）、川崎春花（22＝村田製作所）、藤田さいき（40＝フリー）が