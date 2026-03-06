2024年、さいたま市の私立埼玉栄高校のグラウンドで車が横転し、生徒1人が死亡するなどした事故で、6日、サッカー部の監督とコーチが書類送検されました。2024年、埼玉栄高校のグラウンドで男子生徒4人が乗ったグラウンド整備用の車が横転し、生徒1人が死亡するなどした事故で、警察は6日、車の鍵の管理を怠ったなどとして男子サッカー部の監督とコーチを書類送検しました。2人は任意の事情聴取に容疑を認め、監督は「車内に鍵を置