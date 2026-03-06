◇スノーボードW杯ハーフパイプ第6戦予選（2026年3月6日札幌市ばんけいスキー場）10年ぶりとなる日本開催のW杯は、当初の予定を1日早めて予選が行われ、男子は2月のミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した地元札幌出身の山田琉聖（チームJWSC）が85・50点の3位で、8日の決勝進出を決めた。約1100人の観客から、一際大きな歓声を浴びた山田が、期待に応える滑りを披露した。男子の1番手を務めた1回目、進行方向と逆向