飲食店の口コミサイト「食べログ」で不当に点数を下げられたとして焼き肉チェーン店が訴えた裁判で、最高裁は「食べログ」側が逆転で勝訴とした二審判決を支持し、食べログの勝訴が確定しました。この裁判は、焼き肉チェーン店を運営する「韓流村」が、「食べログ」がチェーン店の点数を下げる調整を行ったことで客が減ったとして、「食べログ」の運営会社に損害賠償と店の評価を算出するアルゴリズムの差し止めを求めたものです。