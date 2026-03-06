【第10話】 3月6日公開 第10話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は3月6日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第10話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第10話では、力を解放したアーカードの前に、ルークが圧倒される。一方、セラスたちは、グール化した元仲間に襲われて……。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕太／少年画報社