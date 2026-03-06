B1東地区の茨城ロボッツは3月6日、ライジングゼファー福岡を退団していたティム・シュナイダーの加入を発表した。 ドイツ出身で現在28歳のシュナイダーは、205センチ108キロのパワーフォワード。U16時代を含めキャリアの大半をドイツのアルバ・ベルリンで過ごし、ドイツ代表としてプレーした経歴を持つ。今シーズン開幕前にベルテックス静岡に加入してBリーグデビュӦ