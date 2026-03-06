アイルがこの日の取引終了後に、２６年７月期の連結業績予想について、営業利益を５２億５０００万円から５５億円（前期比１４．１％増）へ、純利益を３７億２５００万円から４０億５０００万円（同１６．１％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各３０円の年６０円から中間３２円・期末３４円の年６６円（前期５０円）へ引き上げた。 中堅・中小企業におけるＤＸ投資が活況を呈していることを受けて主力の販売