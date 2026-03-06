アスカネットは６日の取引終了後、中国の戦略的パートナー企業であるＹｅｓａｒ社との間で、空中ディスプレー事業での中国におけるライセンス契約を締結したと発表した。樹脂製空中ディスプレー用プレートの現地生産に向けた準備を始める。 ライセンス契約をもとにアスカネットはＹｅｓａｒ社に対し、樹脂製ＡＳＫＡ３Ｄプレートの中国における製造ノウハウや関連特許の使用を許諾。ア