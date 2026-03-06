来週のドル円相場は、中東情勢の行方と原油価格の動向をにらみながらの展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円５０銭～１５９円５０銭。 米国・イスラエルとイランの軍事衝突に終息の兆しがみえず、質への逃避から基軸通貨であるドルが選好されやすい。中東情勢の緊迫が長期化するとの見方から原油先物相場が更に上昇すれば、燃料費高騰によるインフレ圧力を意識したドル買いも想定される。加えて、日本政府