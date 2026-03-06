レノファ山口FCは6日、MF藤森颯太が運転する乗用車が、自転車と接触事故を起こしたと発表した。事故があったのは5日18時ごろで、宇部市内にある駐車場から出庫しようとした際に自転車と接触したという。幸い怪我人はない。クラブは「お相手の方には多大なるご迷惑をお掛けしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪するとともに、藤森に対して厳重注意を行い、再発防止に努めるとしている。