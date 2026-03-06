Jリーグは6日、登録選手の追加・変更・抹消を発表した。柏レイソルが特別指定選手に承認されたMF古谷柊介(東京国際大)とDF常藤奏(中央大)を登録。FC町田ゼルビアはFWイェンギの登録名をテテ・イェンギに変更している。■J1柏レイソル30 MF古谷柊介(特別指定、東京国際大)55 DF常藤奏(特別指定、中央大)■J2湘南ベルマーレ32 DF保田成琉(特別指定、法政大)■J3松本山雅FC35 GK岡健太(2種)58 DF平野皓大(2種)