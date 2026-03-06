6日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7535枚だった。うちプットの出来高が9126枚と、コールの8409枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の1180枚（146円安144円）。コールの出来高トップは5万7500円の1364枚（80円高410円）だった。 コールプット 出来