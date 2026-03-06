6日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3269枚だった。うちプットの出来高が2136枚と、コールの1133枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の291枚（320円安1455円）。コールの出来高トップは5万9750円の152枚（55円安635円）だった。 コールプット 出来